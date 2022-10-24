Риши Сунак избран новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании из-за отсутствия других кандидатов.

В понедельник, 24 октября 2022 года, экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак автоматически занял пост главы Консервативной партии и премьер-министра Соединённого Королевства, после того как его единственная конкурентка Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Британский мультимиллионер Сунак уже боролся за кресло британского премьера после отставки Бориса Джонсона, однако тогда он проиграл уже экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс, которая объявила об уходе в отставку спустя 44 дня после победы в выборах.