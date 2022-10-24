Лолита возмущена травлей Пугачёвой, покинувшей Россию
2022-10-24 16:18
Исполнительница Лолита Милявская резко высказалась в адрес хейтеров Аллы Пугачёвой.
Лолита Милявская призвала прекратить травлю ее коллеги Аллы Пугачёвой и ее семейства.
Пугачева столкнулась с волной хейта, когда решила поставить на место своих недоброжелателей и вновь покинула территорию РФ.
Лолита обратила внимание, что тот, кто был всем, в одночасье стал никем для фанатов, которые боготворили своего кумира до февраля текущего года.
Опубликовано: Наталья Гончарова