Лолита возмущена травлей Пугачёвой, покинувшей Россию

Исполнительница Лолита Милявская резко высказалась в адрес хейтеров Аллы Пугачёвой.

Лолита Милявская призвала прекратить травлю ее коллеги Аллы Пугачёвой и ее семейства.

Пугачева столкнулась с волной хейта, когда решила поставить на место своих недоброжелателей и вновь покинула территорию РФ.

Лолита обратила внимание, что тот, кто был всем, в одночасье стал никем для фанатов, которые боготворили своего кумира до февраля текущего года.