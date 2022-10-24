В Дамаске прогремели два взрыва

Беларусь продала Армении более 90% алмазов, купленных в России

Беларусь в третьем квартале купила в России алмазного сырья почти на 15,5 миллиона долларов и экспортировала большую часть на армянский рынок, следует из отчета белорусского Министерства финансов за июль-август 2022 года.

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