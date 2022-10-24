В Дамаске прогремели два взрыва

2022-10-24 16:22

Около 14:00 по местному времени израильские войска произвели ракетный удар по Дамаску со стороны Голанских высот, сирийские системы противовоздушной обороны сбили большинство снарядов.

В окрестностях Дамаска прогремели два взрыва, сообщает сирийское госагентство SANA.

Также о взрывах сообщил Reuters.

Один сирийский солдат погиб в результате израильского авиаудара по Дамаску, сообщили сирийские государственные СМИ.

Израильские военные отказались от комментариев.


 

Опубликовано: Денис Карвацкий