Племянник Михаэля Шумахера сломал позвоночник в результате аварии на чемпионате

Дэвид Шумахер, племянник семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля, получил перелом позвоночника в результате ужасной аварии на этапе DTM в Хоккенхаймринге в субботу.

20-летний гонщик попал в тяжелое столкновение с Томасом Прейнингом на шестом круге, прежде чем Рольф Инейхен и Деннис Олсен также врезались в барьеры, и машина последнего загорелась сразу после столкновения.

Все четыре гонщика были отправлены на обследование к медикам после того, как событие было отмечено красным флагом.

Шумахера сначала отправили домой, в то время как остальные не получили значительных травм.

Однако с тех пор отец Шумахера, Ральф, сообщил, что на самом деле у него был сломан позвонок, и он будет вынужден просидеть дома около шести недель, пока не произойдет полное восстановление.