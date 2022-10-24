Данилко выступил с песней Russia Goodbye на польской сцене
2022-10-24 16:28
Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступил с концертом в Польше. Отдельное место в шоу-программе артиста было отведено композиции "Russia Goodbye".
Исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, спел для поляков свою композицию "Russia Goodbye" на сцене Варшавы.
Отрывок своего концерта в столице Польши артист разместил в соцсетях.
В процессе своей шоу-программы певец представил публике песню "Dancing Lasha Tumbai", которая трансформировалась в "Russia Goodbye".
Опубликовано: Наталья Гончарова