Данилко выступил с песней Russia Goodbye на польской сцене

Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступил с концертом в Польше. Отдельное место в шоу-программе артиста было отведено композиции "Russia Goodbye".

Исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, спел для поляков свою композицию "Russia Goodbye" на сцене Варшавы.

Отрывок своего концерта в столице Польши артист разместил в соцсетях.

В процессе своей шоу-программы певец представил публике песню "Dancing Lasha Tumbai", которая трансформировалась в "Russia Goodbye".