Министр обороны Румынии ушёл в отставку после заявлений об Украине

Глава Минобороны Румынии Василе Дынку ушёл в отставку после скандальных заявлений об Украине.

В понедельник, 24 октября 2022 года, глава Министерства национальной обороны Румынии Василе Дынку покинул занимаемый им с 2021 года пост после на фоне разногласий с правительством страны.

Дынку заявлял, что коллективный Запад должен вести переговоры с Россией об окончании войны в Украине, что и стало причиной противоречий как с правительством и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, так и с однопартийцами.