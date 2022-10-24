2024 BMW XM Label Red представлен как флагманская модель мощностью более 700 лошадиных сил

BMW не дает нам много информации, но то немногое, что она выпустила, отвечает на несколько ключевых вопросов.

BMW XM Label Red 2024 года находится на пути к доминированию в линейке немецкого автопроизводителя.

Хотя она выйдет не раньше осени 2023 года, фирма представила свою будущую флагманскую модель, опубликовав официальную фотографию и набор предварительных спецификаций на своих каналах в социальных сетях.

В Европе название XM чаще ассоциируется с 13-оконным седаном Citroën, чем с большим внедорожником с высокой мощностью.

BMW XM Label Red

Fuel consumption combined (WLTP): 1.7* - 1.4* l/100 km.

Electric power consumption combined (WLTP):

32.4* – 30.4* kWh/100 km.

CO2 emissions combined (WLTP): 37* - 33* g/km. Electric range (WLTP): 82* - 88* km