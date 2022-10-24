Стерджен: Шотландия не проголосовала бы за Риши Сунака

Глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия не поддержала бы кандидатуру Риши Сунака на выборах премьера Британии.

24 октября глава Шотландии Никола Стерджен в своём официальном пресс-релизе прокомментировала автоматическую победу Риши Сунака в гонке за пост кресла премьер-министра Соединённого Королевства.

Стерджен утверждает, что шотландцы не отдали бы свои голоса за экс-главу Казначейства Его Величества и призывает британское правительство незамедлительно провести досрочные всеобщие выборы.