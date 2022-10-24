Певцов резко высказался в адрес Макаревича после выхода его новой композиции

Актёр и депутат госдумы Дмитрий Певцов высказался по поводу новой песни Андрея Макаревича, заявив, что это творение музыканта не имеет никакой художественной ценности.

Дмитрий Певцов дал комментарии относительно вышедшей композиции лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича. Политик убеждён, что творчество исполнителя давно не оказывает влияния на общественное мнение.

Макаревич выпустил песню о России, вызвав гнев соотечественников.

Певцов не понимает, что именно побудило музыканта написать подобный трек, но обсуждать данный вопрос общественный деятель не стал.