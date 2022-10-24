Буданов: В Херсон входят все новые части ВС России, эвакуация была отвлекающим маневром
Украинская военная разведка не ожидает вывода российских войск из Херсона, сообщает dpa со ссылкой на руководство спецслужб.
Российская армия готовится защищать город, заявил в понедельник в Киеве глава спецслужбы Кирилл Буданов.
«Российские войска только создают иллюзию, что они уходят из Херсона, а на самом деле вводят туда новые воинские части», — сказал он порталу «Украинская правда». Заявления Буданова, как и заявления российской стороны о ситуации в Херсоне, не подлежали независимой проверке.
Буданов расценивает российскую информацию о выводе администрации и российских банков, а таккже эвакуации больниц скорее, как отвлекающий маневр.
Он сказал, что вновь прибывшие войска следят за тем, чтобы у них был свободный обратный путь через Днепр в случае украинского наступления.
Опубликовано: Тарас Медведев