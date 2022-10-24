Лиз Трасс поздравила Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра

Ушедшая в отставку Лиз Трасс поздравила своего преемника Риши Сунака с автоматической победе в гонке за кресло британского премьера.

24 октября занимавшая должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня Лиз Трасс поздравила своего преемника Риши Сунака с автоматической победой в предвыборной гонке.

Трасс также выразила свою поддержку бывшему главе Казначейства Его Величества Сунаку, с которым боролась за кресло британского премьера после скандальной отставки Бориса Джонсона.