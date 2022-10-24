Медведев: выпуск вооружений в России кратно увеличивается

Зампред Совбеза Медведев заявил, что выпуск вооружений в России кратно увеличивается.

В понедельник днем в своем Telegram- канале Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления о том, что у Москвы скоро закончится необходимое вооружение и военная техника, фразой "не надейтесь".

Медведев подчеркнул, что Россия кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям - от танкoв и орудий до высокоточных ракет и беспилотник.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что сомневается в завершении специальной военной операции в 2022 году и призвал украинцев быть готовыми к продолжению конфликта.