Toyota с оглядкой на главного конкурента Tesla пытается перезагрузить линейку электромобилей

Toyota рассматривает возможность перезагрузки своей стратегии в области электромобилей(EV), чтобы лучше конкурировать на рынке и приостановила некоторые работы по существующим проектам.

Рассматриваемые предложения, будут означать кардинальные изменения для Toyota и перепишут план по внедрению EV стоимостью 38 миллиардов долларов, который японский автопроизводитель объявил в прошлом году, чтобы лучше конкурировать с Tesla.

Рабочей группе в Toyota было поручено к началу следующего года разработать планы по усовершенствованию существующей платформы EV или созданию новой архитектуры.

Toyota приостановила работу над выпуском кроссовера Toyota Compact Cruiser и Crown.

Toyota заявила, что стремится к углеродной нейтральности, но отказалась комментировать конкретные инициативы.

Toyota работает с поставщиками и рассматривает инновации на заводах для снижения затрат, например, гигапресс компании Tesla, массивная литейная машина, которая упростила работу на заводах Tesla.

Toyota сняла с производства электрический RAV4 в 2014 году и продала свою долю в Tesla в 2017 году.

К 2018 году, когда Toyota, наконец, создала специальное подразделение по производству автомобилей с нулевым уровнем выбросов и приступила к созданию электронной платформы, у Tesla на тот момент было выпущено три модели.