Около 50 человек погибли в результате атаки ВВС Мьянмы на повстанцев

Около 50 человек погибли и 70 получили ранения в результате нападения бирманских ВВС на группу повстанцев, сообщил представитель группировки в понедельник (24 октября).

«В воскресенье около 20:40 (15:40 по мск) два бирманских военных самолета атаковали церемонию, организованную Армией независимости Качина (KIA)», — сообщил AFP полковник Нау Бу.

«Погибло около 50 человек, в том числе военнослужащие KIA и мирные жители», — сказал он, добавив, что около 70 человек получили ранения.

Местные СМИ сообщили, что погибло до 60 солдат KIA и мирных жителей. Представитель ООН в Бирме заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об авиаударах в Хпаканте, штат Качин».

«По предварительным данным, в результате обстрела могли пострадать более 100 мирных жителей», — сказал он в своем заявлении.

Между KIA и армией регулярно происходили столкновения на протяжении десятилетий, а после прошлогоднего переворота в Бирме вспыхнули ожесточенные бои.

