Гутерреш: ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям

ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Антониу Гутерреш.

24 октября РИА Новости сообщили, что в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября говорится о том, что Организация Объединенных Наций явилась воплощением надежды и сегодня организация подвергается беспрецедентным испытаниям.

Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот и сейчас, как никогда ранее необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе ОНН путем предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей и будущего в целом.