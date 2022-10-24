Гутерреш: ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Антониу Гутерреш.
24 октября РИА Новости сообщили, что в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября говорится о том, что Организация Объединенных Наций явилась воплощением надежды и сегодня организация подвергается беспрецедентным испытаниям.
Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот и сейчас, как никогда ранее необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе ОНН путем предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей и будущего в целом.
Опубликовано: Елена Калиновская
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