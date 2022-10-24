НАСА захватил зондом две кометы Sungrazer, который поглощались Солнцем

Космический аппарат SOHO, который был запущен НАСА и Европейским космическим агентством в 1995 году, показал две кометы “Крейц Сангразер”, направляющиеся прямо к Солнцу.

Солнечные зайчики Крейца - это группа комет, имеющих очень похожую орбиту, многие из которых падают на солнце.

Считается, что все они происходят от кометы-прародительницы, которая распалась, образовав тысячи более мелких фрагментов комет.

Солнечные зайцы Крейца наблюдались на протяжении всей истории человечества.

Считается, что первоначальной кометой была Великая комета 371 года до н.э., которая казалась ярче всех звезд на небе.