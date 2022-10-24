SHAMAN предпочитает женщин постарше
2022-10-24 18:00
На счету певца Ярослава Дронова (SHAMAN) 2 жены. Обе значительно старше артиста.
Первая жена певца SHAMAN Марина Рощупкина, его преподаватель по вокалу в прошлом, старше музыканта на 6 лет.
Уже в 18 лет Яролав Дронов стал отцом. У него родилась дочь Варвара. Позднее родители девочки развелись, предпочитая заниматься карьерой.
Сейчас певцу 30 лет и он женат на 44-летней Елене Мартыновой, которая является главным менеджером в сети салонов сотовой связи.
Сам SHAMAN никого в свою личную жизнь не посвящает.
Опубликовано: Наталья Гончарова