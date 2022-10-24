Незнакомая Япония: экспаты рассказали, как в этой стране относятся к иностранцам и легко ли там снять жилье

Прежде всего в этой стране в глаза бросаются хорошие дороги и безопасность. Японки боятся разве что только привидений.

Далекая Япония для россиян, которые решили купить билет и отправиться покорять эту островную страну, становится ближе. Что там удивляет экспатов из России?

Парни отмечают прежде всего прекрасное воспитание и скоромность японок. Что касается изучения языка, то дается он непросто, особенно, если постигать его азы приходится через английский, который "конфликтует" с японским.

А особенностью Японии экспаты называют хорошие дороги и безопасность. Японки могут свободно ходить в нарядных одеждах в любое время суток и быть уверенными, что к ним никто не будет приставать. Однако при этом они всерьез опасаются... привидений.

Предвзятого отношения к русским там нет. Наоборот - местные жители с большим интересом относятся ко всем приезжим - будь то из России, Франции, Германии и так далее. Они рады пообщаться, узнать о культуре других стран и даже выучить слово-другое на русском.

Чтобы снять там жилье, нужно помнить, что платить придется за несколько месяцев вперед. Сама квартира может быть не очень дорогой - в районе 350 долларов. Но первый взнос при этом будет более 1 тысячи долларов.

Для снятия жилья нужно, кроме документов, иметь так называемое доверенное лицо, контакты родственников в России, предоставить номера телефона в обеих странах.