Аллергены витают в воздухе: эксперты объяснили, какие опасности могут подстерегать в собственной квартире

Аллергия становится довольно распространенным заболеванием, которое способно серьезно усложнить жизнь.

Воздух в квартире только на первый взгляд кажется чистым. В нем могут витать аллергены разного свойства: продукты жизнедеятельности животного или растительного происхождения, а также плесень, грибок, бактерии.

Из-за этого у взрослых и детей проявляются такие реакции, как кашель, насморк, затрудненное дыхание - особенно по утрам.

Согласно статистике, около половины взрослых пациентов страдают от респираторной аллергии. Среди распространенных источников аэроаллергенов – рыжий таракан. Самая большая концентрация таких аллергенов отмечается на кухне.

Как узнать, какие именно аллергены вас окружают? Взять пробы воздуха, которые позволят установить наличие условных и безусловных патогенов: бактерий, вирусов, спор.

Необходимость исследования микрофлоры воздуха продиктована тем, что именно через воздушные потоки передаются опасные для людей инфекции. Для его проведения нужно обратиться к специалистам.

Отбор проб с последующим лабораторным анализом осуществляют днем после влажной уборки. После определения источника опасности по рекомендации медиков нужно принять меры по борьме с аллергенами и их возбудителями.