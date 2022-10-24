Сунак стал премьером Британии, оказавшись единственным кандидатом
2022-10-24 18:34
Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак стал премьером страны после отставки Лиз Трасс.
24 октября бывший глава британского Минфина Риши Сунак стал премьер-министров Британии, поскольку единственный его оппонент Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с участия в выборах.
Примечательно, что Сунак уже боролся за пост премьер-министра с Лиз Трасс, однако та победила, сумев удержаться на данной должности лишь 44 дня.
Также характерно, что Риши Сунак является первым премьер-министров Великобритании индийского происхождения и самым молодым политиком на этом посту в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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