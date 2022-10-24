ВС РФ приведены в боевую готовность из-за риска взрыва ядерной бомбы в Украине

Российские войска были приведены в повышенную боевую готовность на фоне сообщений о том, что Киев намеревается задействовать "грязную" ядерную бомбу.

24 октября представитель Министерства обороны России Игорь Кириллов сообщил, что российские войска были экстренно приведены в состояние повышенной боевой готовности, поскольку Киев находится на финальной стадии разработки "грязной" бомбы.

По данным Кириллова, это устройство представляет собой маломощное ядерное оружие кустарного производства и может быть применено ВСУ на территории Украины.

Игорь Кириллов утверждает, что целью Киева при применении "грязной" бомбы является попытка обвинить Россию в совершении военного преступления.