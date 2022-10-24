Герасимов и Милли обсудили подготовку Киева к применению «грязной» ядерной бомбы
Глава Генштаба вооружённых сил России Валерий Герасимов и лидер американского Генштаба Марк Милли провели телефонные переговоры.
Вечером 24 октября Валерий Герасимов и Марк Милли провели телефонный разговор, в рамках которого глава Генерального штаба вооружённых сил России рассказал коллеги из США о том, что Киев завершает подготовку к применению "грязной" ядерной бомбы на территории Украины.
После беседы между Герасимовым и Милли пресс-служба американского Пентагона заявила, что каналы связи между США и Россией остаются открытыми для всесторонних обсуждений.
Примечательно, что в тот же день глава российского МИДа Сергей Ларов подчеркнул, что представители некоторых западных стран серьёзно восприняли предостережение России о подготовке Киева к провокации с использованием ядерного оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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