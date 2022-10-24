Герасимов и Милли обсудили подготовку Киева к применению «грязной» ядерной бомбы

Глава Генштаба вооружённых сил России Валерий Герасимов и лидер американского Генштаба Марк Милли провели телефонные переговоры.

Вечером 24 октября Валерий Герасимов и Марк Милли провели телефонный разговор, в рамках которого глава Генерального штаба вооружённых сил России рассказал коллеги из США о том, что Киев завершает подготовку к применению "грязной" ядерной бомбы на территории Украины.

После беседы между Герасимовым и Милли пресс-служба американского Пентагона заявила, что каналы связи между США и Россией остаются открытыми для всесторонних обсуждений.

Примечательно, что в тот же день глава российского МИДа Сергей Ларов подчеркнул, что представители некоторых западных стран серьёзно восприняли предостережение России о подготовке Киева к провокации с использованием ядерного оружия.