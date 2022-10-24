Reuters: США опровергли создание «грязной» ядерной бомбы в Украине

Издание Reuters утверждает, что в Вашингтоне не верят в то, что украинские войска заняты созданием "грязной" бомбы.

24 октября американская газета Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, сохранившего анонимность, сообщила, что Соединённые Штаты не видят признаков того, что Киев занят созданием "грязного" ядреного оружия.

Вместе с тем Министерство обороны России уверяет, что разведчики РФ заполучили информацию о том, что украинские военные и учёные всецело поглощены подготовкой к провокации с применением "грязной" ядерной бомбы.

Традиционно "грязной" бомбой называют маломощное ядерное оружие кустарного производства, которое может быть создано страной, не обладающей данными технологиями.