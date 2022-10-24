Лукашенко издал указ о выходе Беларуси из РЧСС Совета Европы

Александр Лукашенко подписал президентский указ о выходе Беларуси из Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы.

Вечером 24 октября Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко подписал указ о выходе Беларуси из Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы.

В комментариях к указу утверждается, что причиной такого решения является указ Комитета министров Совета Европы от 17 марта, который постановил участие белорусского государства во всех частичных соглашениях организации.

Отмечается, что отдел спорта при Совете Европы оказывает давление на Беларусь, руководствуясь политическими мотивами, которые не имеют реальных оснований.