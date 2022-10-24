Риши Сунак - самый молодой премьер-министр Великобритании за 200 лет

Риши Сунак, бывший министр финансов Великобритании, в понедельник стал новым лидером правящей Консервативной партии и в конечном итоге вступит в должность премьер-министра страны.

Сунак был единственным кандидатом в лидеры партии, получившим необходимую поддержку как минимум 100 депутатов.

Единственным человеком, официально объявившим о своем выдвижении, помимо Сунака, была спикер палаты общин Пенни Мордаунт, но она не получила достаточной поддержки со стороны депутатского клуба и признала свое поражение за несколько минут до объявления результатов.

В свою очередь, бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил в воскресенье вечером, что, хотя он и имеет достаточную поддержку, он не будет добиваться лидерства, потому что сейчас неподходящее время для его возвращения.

42-летний Сунак сменит главу Консервативной партии и правительства Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке в прошлый четверг. Сунак вступит в должность премьер-министра после того, как его примет король Карл III, который официально доверит ему миссию по формированию правительства. Аудиенция, скорее всего, состоится во вторник.

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года. Его родители из Пенджаба в Индии. Он закончил междисциплинарные исследования, сочетающие философию, политику и экономику в Оксфордском университете и степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в Калифорнии. Он работал аналитиком в Goldman Sachs и двух хедж-фондах. Впервые он был избран в Палату общин в 2015 году.

Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром страны за более чем 200 лет и третьим главой британского правительства за два месяца.