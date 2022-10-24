Ларов: Совбез ООН обсудит риск применения «грязной» ядерной бомбы Киевом

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на Совете безопасности ООН будет поднят вопрос о том, что ВСУ могут использовать "грязную" бомбу.

24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что вечером понедельника или во вторник состоится заседание Совета безопасности ООН, члены которого намерены обсудить вероятное наличие "грязного" ядерного оружия у армии Украины.

Накануне российский министр обороны Сергей Лавров позвонил своим коллегам из США, Турции, Франции и Великобритании, заявив им о том, что Киев находится на завершающем этапе по разработке маломощного ядерного оружия кустарного производства.