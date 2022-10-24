Экологи дали советы, какие меры принять для защиты от радиации

Сегодня многих интересует вопрос защиты от воздействия радиационного загрязнения после возможного ядерного взрыва.

Самый опасный момент при ядерном взрыве, уточняют эксперты, - тот, когда начинают оседать облака радиоактивной пыли. Выпадая в виде пыли либо дождя, эта биомасса оседает на зданиях, людях, животных, траве и земле.

В среднем в укрытии нужно находиться около суток. После этого можно перебраться в свое жилье, где двери и окна нужно держать закрытыми. Прикрыть дополнительно одеялами, пледами. Все щели нужно законопатить, заклеить скотчем и так далее. То же самое касается и воздуховодов.

Желательно не выходить из дома три дня, но если необходимо, то проводить на улице не более 4-х часов в сутки.

Если уровень следа опасный (о чем должна сообщить система ЧС), из убежища в квартиру можно перейти только через 3 суток. Там провести столько же времени (до особого распоряжения).

После возвращения в квартиру нужно оставить за порогом обувь, стряхнуть пыль с одежды и волос, вымыть лицо с мылом, использовать антисептик. Выбросить продукты, которые находились в открытом виде.