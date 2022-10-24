Express: назначение Сунака на пост премьера Британии станец концом партии Тори
Издание Express сообщило о недовольстве граждан Великобритании назначением Риши Сунака на должность премьера страны.
24 октября британская газета Express опубликовала материал о том, что экс-глава Минфина Британии Риши Сунак стал новым премьер-министром страны, однако под данным постом скопилось множество комментариев недовольных британцев.
Некоторые из комментаторов напомнили, что именно Сунак является одной из причин, почему Великобритания вступила в эпоху экономического кризиса, поскольку именно Риши Сунак был министром финансов, которого неоднократно замечали в окружении предметов роскоши.
Другие же из пользователей Express допустили, что выбор Сунака премьер-министром Британии ознаменовал собой конец консервативной партии тори.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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