Рогозин прибыл в зону спецоперации в Запорожской области
Экс-глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин побывал в Запорожье, отправившись на передовую к российским солдатам.
Вечером 24 октября новостной канал "Кремлёвская прачка" сообщил, что Дмитрий Рогозин побывал в зоне боевых действий в Запорожской области, ставшей частью России 30 сентября по итогам референдума.
Примечательно, что данная поездка Рогозина в зону специальной военной операции в ходе украинского конфликта является первой, но не единственной в горячей точкой, где бывал бизнесмен.
Известно, что за свою жизнь Дмитрий Рогозин успел побывать в Приднестровье, Боснии и Северном Кавказе, а теперь предприниматель осваивает просторы новых российских регионов, где идут военные столкновения с ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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