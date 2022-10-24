Рогозин прибыл в зону спецоперации в Запорожской области

Экс-глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин побывал в Запорожье, отправившись на передовую к российским солдатам.

Вечером 24 октября новостной канал "Кремлёвская прачка" сообщил, что Дмитрий Рогозин побывал в зоне боевых действий в Запорожской области, ставшей частью России 30 сентября по итогам референдума.

Примечательно, что данная поездка Рогозина в зону специальной военной операции в ходе украинского конфликта является первой, но не единственной в горячей точкой, где бывал бизнесмен.

Известно, что за свою жизнь Дмитрий Рогозин успел побывать в Приднестровье, Боснии и Северном Кавказе, а теперь предприниматель осваивает просторы новых российских регионов, где идут военные столкновения с ВСУ.