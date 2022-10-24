Бутылка опасного возгорания: эксперты объяснили, в каких случаях пластиковая тара может воспламениться

Пластиковая емкость может воспламениться в том случае, если она находится на солнце и его лучи продолжительное время проходят сквозь бутылку.

Оказывается, вода в пластиковой бутылке может быть небезопасна: как выяснилось, она может даже стать причиной пожара! В зоне риска находятся люди в салоне авто, если водитель или пассажир неправильно расположили напиток - например, за стеклом.

Вода будет преломлять солнечные лучи, и, если рядом легко воспламеняющий материал, он моментально загорится от нагрева. Вероятность возгорания возрастает, если под бутылкой - синтетическая ткань.

По этой причине эксперты советуют в жару в дорогу лучше брать напитки в темных бутылках. И хранить их в самом безопасном месте - под сиденьем.

Опасность заключается также в токсичных частицах пластика, вдыхание которых может отразиться на здоровье - скажем, вызвать осложнения со стороны бронхолегочной системы.

Продукты горения пластмассы еще более токсичны. Двуокись углерода, образующийся во время горения пластика, опасен даже в дозе в 0,3%. Как горят разные виды пластика?

Полиэтилен при горении распространяет "свечной запах", а его капли расплава провоцируют большие ожоги, горит синим пламенем и не оставляет большой копоти.

Поливинилхлорид при горении образует хлорводород, очень коптит и быстро плавится. Полистирол тоже горит коптящим пламенем, запах резкий, сильно токсичный.

Наиболее опасен поролон, которого в квартире больше всего. Он есть в мягких игрушках и мебели. Во время горения он выделяет ядовитый газ с высоким содержанием цианистых соединений.