Стрельба в школе Мичигана: Подросток признал себя виновным в убийстве одноклассников

Подросток из Мичигана, обвиняемый в убийстве четырех учеников и ранении семи других во время стрельбы в средней школе, признал себя виновным.

16-летний Итан Крамбли предстал перед судом как взрослый и обвиняется в терроризме и убийстве первой степени.

Он использовал полуавтоматический пистолет, который его отец купил для него в качестве рождественского подарка за четыре дня до стрельбы.

Стрелку грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

В результате стрельбы погибли четыре ученика: Тейт Майр, 16 лет, Мэдисин Болдуин, 17 лет, Хана Сент-Джулиана, 14 лет, и Джастин Шиллинг, 17 лет. Еще шесть учеников и учитель были ранены.

Родителям стрелка, Джеймсу и Дженнифер Крамбли, также предъявлены четыре обвинения в непреднамеренном убийстве.

Прокуроры утверждают, что они проигнорировали предупреждающие признаки насилия и не хранили пистолет, которым пользовался их сын, в безопасном месте. Они оба не признали себя виновными.

Это дело, похоже, первое в США, в котором родителям юного школьного стрелка также были предъявлены обвинения.

Ожидается, что стрелок снова предстанет перед судом в феврале 2023 года, где у жертв стрельбы будет возможность выступить с заявлением. Слушания по вынесению приговора будут назначены позднее.