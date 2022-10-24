Стрельба в школе Мичигана: Подросток признал себя виновным в убийстве одноклассников
Подросток из Мичигана, обвиняемый в убийстве четырех учеников и ранении семи других во время стрельбы в средней школе, признал себя виновным.
16-летний Итан Крамбли предстал перед судом как взрослый и обвиняется в терроризме и убийстве первой степени.
Он использовал полуавтоматический пистолет, который его отец купил для него в качестве рождественского подарка за четыре дня до стрельбы.
Стрелку грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
В результате стрельбы погибли четыре ученика: Тейт Майр, 16 лет, Мэдисин Болдуин, 17 лет, Хана Сент-Джулиана, 14 лет, и Джастин Шиллинг, 17 лет. Еще шесть учеников и учитель были ранены.
Родителям стрелка, Джеймсу и Дженнифер Крамбли, также предъявлены четыре обвинения в непреднамеренном убийстве.
Прокуроры утверждают, что они проигнорировали предупреждающие признаки насилия и не хранили пистолет, которым пользовался их сын, в безопасном месте. Они оба не признали себя виновными.
Это дело, похоже, первое в США, в котором родителям юного школьного стрелка также были предъявлены обвинения.
Ожидается, что стрелок снова предстанет перед судом в феврале 2023 года, где у жертв стрельбы будет возможность выступить с заявлением. Слушания по вынесению приговора будут назначены позднее.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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