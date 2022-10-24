В Европе решили отказаться от уборки опавших листьев
Один из муниципалитетов Нидерландов объявил, что опавшая осенняя листва ценится на вес золота.
Эйндховен, расположенный в Северном Брабанте, призывает своих жителей отказаться от воздуходувок и граблей и оставить опавшие листья лежать в садах и парках и создать теплый, влажный, зимний слой листьев для жизни насекомых.
Таким способом вы позволяете естественным процессам идти своим чередом. Видно, что преимущества связаны не только с экологией и биоразнообразием, но и в меньшем количестве сорняков и сниженной потребности в воде летом. Также, когда начнется дождь, то в канализацию попадет меньше стоков. Это целый процесс улучшений
Объяснил представитель городского совета Мартин ван Гессель.
Также совет расставил 200 "корзин для листьев" по всему городу и призывает людей, убирающих опавшие листья вокруг своей аллеи или дома, сдавать их на хранение, чтобы они были нарезаны и использованы в качестве компоста для городской растительности.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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