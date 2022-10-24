Илон Маск дважды оскорбил шахматиста Гарри Каспарова из-за спора про Украину

Американский бизнесмен Илон Маск дважды известного гроссмейстера Гарри Каспарова, который раскритиковал план предпринимателя из США по урегулированию украинского кризиса.

24 октября шахматист Гарри Каспаров выступив с критикой в адрес Илона Маска, ранее предложившего Киеву отказаться от претензий на Крым и свернуть курс на вступление в НАТО ради подписания мирного договора с Россией и остановки спецоперации.

Каспаров опубликовал пост в Twitter, обратившись к Маску, где заявил, что бизнесмены, сидящие в Кремниевой долине в комфортных условиях, не должны рассказывать правительству Украины о том, как Киеву вести свою внешнюю и внутреннюю политику.

В ответ Илон Маск признал, что Гарри Каспаров играет в шахматы на уровне его мобильного телефона, однако также назвал великого шахматиста "идиотом" и "придурком".