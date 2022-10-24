Северная Корея угрожает Японии полным уничтожением

МИД Северной Кореи заявил, что Япония должна отплатить "за преступления, совершенные против Северной Кореи", сообщает телеканал NHK.

Хирокадзу Мацуно, главный секретарь Японии, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 октября, что нельзя мириться с серией провокаций со стороны Северной Кореи.

Мацуно добавил, что неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей и другие действия представляют прямую угрозу миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Он также сказал, что воздержится от комментариев по поводу каких-либо военных действий КНДР из-за характера дела.

Главный секретарь японского кабинета, которого цитирует телеканал NHK, заявил, что Страна восходящего солнца продолжит тесно координировать свою деятельность с США и Южной Кореей и сделает все возможное для сбора и анализа необходимой информации.

Министерство иностранных дел Северной Кореи отреагировало на заявление Японии. По мнению режима, Япония сыграла важную роль в активизации военных контрмер Северной Кореи.

По данным министерства, японцы пытаются запугать Северную Корею дальнейшими санкциями, а также подогревают атмосферу бункерной инспекцией.

"Даже в условиях самых жестких санкций и блокад в истории наша страна превратилась в ядерную и военную державу, способную уничтожить любую агрессивную силу на Земле. Япония должна отплатить за преступления, совершенные ею против Северной Кореи, и поддерживать мир на своих островах, а не разжигать вражду", — пишет корейское министерство в пресс-релизе.