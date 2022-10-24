В ООН ответили на сообщения о готовности Киевом использовать «грязную бомбу»

В ООН призвали избегать эскалации конфликта на Украине из-за сообщений о «грязной бомбе.»

24 октябри РИА Новости сообщили, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге о том, что на фоне сообщений о готовящейся на Украине провокации с использованием "грязной бомбы" ООН призывает стороны конфликта избегать шагов, которые могут вести к просчету или эскалации.

Дюжаррик уточнил, что у них нет возможности узнать, так это или не нет, но позиция ООН в этом вопросе и по многим другим такова, что все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации уже разрушительного конфликта.