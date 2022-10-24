Израиль атаковал объекты вблизи столицы Сирии Дамаска
Израильские ракеты поразили цели вблизи столицы Сирии Дамаска, неофициально сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.
В течение многих лет Израиль обстреливал цели в Сирии, которые он описывает как иранские или поддерживаемые Ираном. Тегеран направил войска в Сирию для поддержки президента Башара Асада.
Агентство Reuters неофициально заявило в понедельник, 24 октября, что ракеты нанесли удар по Дамаску во второй половине дня, но сирийская оборона сбила "многие из них".
Израильская сторона отказалась от комментариев.
С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль совершил сотни атак на территорию своего северного соседа. Израильские власти утверждают, что это необходимо для того, чтобы помешать их злейшему врагу — Ирану — закрепиться вблизи границ Израиля.
Опубликовано: Николай Скира
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