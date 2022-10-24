В Миссури вооруженный мужчина открыл стрельбу в школе и убил женщину и девочку

В понедельник утром вооруженный преступник убил двух человек в средней школе в штате Миссури в центральной части США, после чего был застрелен правоохранительными органами, сообщила местная полиция.

По словам начальника полиции Сент-Луиса Майка Сэка, погибли взрослая женщина и девочка, еще несколько человек получили ранения.

Агенты, прибывшие на место после вызова службы экстренной помощи, вступили в перестрелку с нападавшим, который, по словам того же источника, скончался от полученных травм.

«Подозреваемому около 20 лет, и его личность еще окончательно не установлена», сказал Сак.

Стрельба, особенно в школах, — бич в США. В мае подросток убил 19 школьников и двух учительниц в начальной школе в Увальде, штат Техас.

В понедельник американский подросток, который в прошлом году убил четырех учеников в своей средней школе в Мичигане из пистолета, подаренного ему его родителями, признал себя виновным.