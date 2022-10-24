Брэд Питт оскорбил репортера Формулы-1 в прямом эфире Гран-при США

Брэд Питт, который будет продюсером и снимется в предстоящем фильме о Формуле-1, попал под огонь критики за отношение к одному из самых любимых спортивных комментаторов.

58-летний актер “Скоростного поезда” холодно отнесся к эксперту Sky Sports Мартину Брандлу на стартовой решетке Гран-при США в воскресенье.

63-летний Брандл поинтересовался предстоящим проектом Формулы-1, сопродюсером которого является Льюис Хэмилтон, прежде чем спросить, понравился ли ему гоночный уик-энд в Остине, штат Техас.

“Спасибо, чувак”, - просто ответил Питт, прежде чем протиснуться мимо Брандла.

“Очевидно, они известны как остановки Питта, если они не хотят, чтобы вы разговаривали с Брэдом Питтом”, - съязвил давний репортер Формулы-1.