В аквакультуре для быстрой откормки рыбы начали использовать высокобелковые гранулы рыбной муки, изготовленной из рыбы, выловленной в море и измельченной в порошок.

В океанах заканчивается рыба. Чтобы замедлить решение этой проблемы, защитники окружающей среды выступили за разведение рыбы, или аквакультуру.

Golden Lead, как и другие заводы, был построен из-за высокого спроса на рыбную муку, которая экспортируется в США, Европу и Азию для использования в аквакультуре.

Сегодня Гамбия экспортирует большую часть своей рыбной муки в Китай и Норвегию, где она подпитывает обильные и недорогие поставки выращенного лосося для европейского и американского потребления.