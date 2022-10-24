Треть всей выловленной в океане рыбы идёт на корм другим рыбам
2022-10-24 21:47
В аквакультуре для быстрой откормки рыбы начали использовать высокобелковые гранулы рыбной муки, изготовленной из рыбы, выловленной в море и измельченной в порошок.
В океанах заканчивается рыба. Чтобы замедлить решение этой проблемы, защитники окружающей среды выступили за разведение рыбы, или аквакультуру.
Golden Lead, как и другие заводы, был построен из-за высокого спроса на рыбную муку, которая экспортируется в США, Европу и Азию для использования в аквакультуре.
Сегодня Гамбия экспортирует большую часть своей рыбной муки в Китай и Норвегию, где она подпитывает обильные и недорогие поставки выращенного лосося для европейского и американского потребления.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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Треть всей выловленной в океане рыбы идёт на корм другим рыбам
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