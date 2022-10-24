Витренко: Украина не может платить за импортируемый газ
2022-10-24 21:52
Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt сообщил, что Украина не может платить за импортируемый газ.
Он рассказал, что в стране ежегодно добывается 12,5 млрд кубометров газа. В хранилищах находится 14,2 млрд кубометров.
Витренко отметил, что для производства электроэнергии нужно импортировать еще 3 млрд кубометров газа.
По нынешним ценам для этого необходимо около 5 млрд евро, но Украина не может себе этого позволить.
Опубликовано: Светлана Репина
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Витренко: Украина не может платить за импортируемый газ
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