Витренко: Украина не может платить за импортируемый газ

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt сообщил, что Украина не может платить за импортируемый газ.

Он рассказал, что в стране ежегодно добывается 12,5 млрд кубометров газа. В хранилищах находится 14,2 млрд кубометров.

Витренко отметил, что для производства электроэнергии нужно импортировать еще 3 млрд кубометров газа.

По нынешним ценам для этого необходимо около 5 млрд евро, но Украина не может себе этого позволить.