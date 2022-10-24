В Германии три условия, которые позволят избежать дефицита газа
2022-10-24 21:57
По данным немецкого Федерального сетевого агентства, страна сможет избежать дефицита газа нынешней зимой пи соблюдении трех условий.
Первое из них – снижение потребления газа на 20%. Второе условие – запуск терминалов для сжиженного газа к концу года.
Третьим условием в агентстве назвали умеренно снижение импорта и увеличение экспорта.
В ФСА уточнили, что на данный момент газ стабильно поставляется потребителям, но ситуация в энергетике остается сложной.
Опубликовано: Светлана Репина
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