В Германии три условия, которые позволят избежать дефицита газа

По данным немецкого Федерального сетевого агентства, страна сможет избежать дефицита газа нынешней зимой пи соблюдении трех условий.

Первое из них – снижение потребления газа на 20%. Второе условие – запуск терминалов для сжиженного газа к концу года.

Третьим условием в агентстве назвали умеренно снижение импорта и увеличение экспорта.

В ФСА уточнили, что на данный момент газ стабильно поставляется потребителям, но ситуация в энергетике остается сложной.