Чистая вода: эксперты подсказали, как проверить ее качество в домашних условиях

Для этого понадобится стакан из прозрачного стекла, печатный текст, чистый лист бумаги и совсем немного времени.

Проверить качество воды можно самостоятельно, причем буквально за 5-10 минут. Каким образом?

По вкусу и внешнему виду

Вода в стакане обязательно должна быть прозрачной, без посторонних запахов и тем более стойкого осадка. Если чувствуется гнилостный, затхлый запах - значит, в воде есть следы сероводорода. Это - сигнал о бактериологическом заражении воды.

Степень прозрачности

Для ее проверки нужно налить воду в стакан воды из прозрачного стекла. И через воду попытаться прочесть строки газеты, журнала. Если получится - значит, вода прозрачная.

Определить цвет

Как и в предыдущем эксперименте, налить воду в прозрачный стакан. Поставить на окно в светлой комнате и посмотреть через него на белый (не линованный) лист бумаги. Не должно быть видно никакого помутнения или серого оттенка. Так можно быстро определить наличие примесей.

Определить жесткость



Для этого взять гель для душа либо обычное хозяйственное мыло, хорошо потереть между ладонями. Если пенятся плохо - значит, вода с повышенной жесткостью. Также нужно исследовать чайник. Если он внутри покрыт даже небольшой накипью - следовательно, вода жесткая, в ней присутствуют минеральные соли, которые ухудшают качество питьевой или технической воды.

Определить минеральный состав

Для определения состава и общей минерализации нужно каплю воды нанести на чистое зеркало или прозрачное стекло. Жидкость будет испаряться и на поверхности останется развод. Чем он будет сильнее, тем выше в воде концентрация минеральных солей.