У KFC в России будет новый владелец и другое название

Американский холдинг Yum! Brands, владелец бренда KFC, подает свой бизнес в России.

По информации издания «Коммерсант», новым владельцем станут структуры ижевского франчайзи сети «Фуд-севис».

Оценочная стоимость бизнеса составляет 1,3 млрд рублей. Все российские заведения KFC, которых насчитывается 1 тысяча, получат новое название Rostic's.

Yum! Brands владеет также сетью ресторанов Pizza Hut. Часть из них уже передана российским владельцам. После ребрендинга Pizza Hut также будет работать под новым названием.