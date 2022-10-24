У KFC в России будет новый владелец и другое название
2022-10-24 23:10
Американский холдинг Yum! Brands, владелец бренда KFC, подает свой бизнес в России.
По информации издания «Коммерсант», новым владельцем станут структуры ижевского франчайзи сети «Фуд-севис».
Оценочная стоимость бизнеса составляет 1,3 млрд рублей. Все российские заведения KFC, которых насчитывается 1 тысяча, получат новое название Rostic's.
Yum! Brands владеет также сетью ресторанов Pizza Hut. Часть из них уже передана российским владельцам. После ребрендинга Pizza Hut также будет работать под новым названием.
Опубликовано: Светлана Репина
Пентагон отказался вводить войска на Украину
МАГАТЭ едет с инспекцией на два атомных объекта по просьбе Украины
Сейсмологи Финляндии обнаружили 4 сейсмособытия в зоне «Северного потока»
Американская конгрессвумен заявила, что страной управляет теневое правительство
Илон Маск дважды оскорбил шахматиста Гарри Каспарова из-за спора про Украину