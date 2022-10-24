Сексуальный окрас: почему искусство великого Дали затрагивает самые темные стороны сознания

Исследователи творчества мастера считают, что раскрываемая им тема секса была компенсацией его детских психологических травм.

Сальвадор Дали — один из наиболее выдающихся художников-сюрреалистов 20-го столетия. Он известен также и своими сложными отношениями с сексуальностью. Почему главной темой художника в искусстве стал секс?

Некоторые из работ прямо подводят к этой теме: «Великий мастурбатор», «Призрак сексуальной привлекательности». Современники считали художника развратником, вуайеристом, садистом. Задавались вопросом - были ли у мастера детские травмы... И все это - не на пустом месте.

Отец Сальвадора Дали-и-Куси был авторитетным адвокатом и нотариусом, с ним у знаменитого сына всегда были натянутые отношения. Старший брат художника, которого также звали Сальвадор, умер еще в раннем детстве.

Отец воспринимал второго сына, как реинкарнацию первенца. Из-за этого Дали старался соответствовать завышенным требованиям отца, одновременно разрушая собственную личность.

Ультраконсервативный отец также внушал Дали отвращение и страх перед сексом, что заметно отразилось на его искусстве. Кроме того, он заставлял сына изучать книгу с изображениями заболеваний, которые передаются половым путем.

Эти образы произвели на будущую звезду такое впечатление, что буквально переходят из одной его картины в другую. Не исключено, что именно поэтому Дали негативно воспринимал секс, что ярко отразилось в картине «Призрак сексуальной привлекательности». Там мастер изобразил себя 7-летним перед странным существом - с огромной задницей и грудью.

Отвращение мастера кисти к сексу достигло такой степени, что единственный вариант решить эту проблему с любимой супругой и музой Галой состоял в том, чтобы наблюдать, как та занимается сексом с моделями, выбранными им самим.

Среди всего прочего, у Дали были романтические связи с Федерико Гарсиа Лоркой. Молодых людей объединяли не только художественные взгляды, но еще и взаимный флирт и любовные письма.

К сожалению, любовь была трагической. По словам знаменитого биографа художника Яна Гибсона, Дали "больше всего боялся стать геем".

Исследователи творчества мастера считают, что раскрываемая Дали тема секса была некой компенсацией его детских психологических травм, полученных от отцовского воспитания.

Однако были у Дали работы и на другие темы. Большая часть его картин - икона эсхатологического сюрреализма. Они противоречивые, сложные, мучительные. Но однозначно одно: Дали никого не оставляет равнодушным. Или человек любит его искусство, или - ненавидит.