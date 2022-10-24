Карди Би рассказала, чем ее разочаровала Мадонна

Мадонна опубликовала в Instagram историю в честь 30-летия выхода ее скандальной книги «Секс».

Она рассказала, что многие критиковали ее за эту книгу, но именно это произведение открыло путь таким звездам, как Карди Би, Ким Кардашьян, Майли Сайрус.

Кадри Би отреагировала на этот пост, написав, что Мадонна была ее кумиром. Но Карди высказала разочарование по поводу поста и смайликов под ним.

Но вскоре Карди заявила, что разговаривала с Мадонной, и они поняли друг друга.