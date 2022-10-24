В Конгрессе заявили, что Байден отстранен от руководства страной

Как сообщила конгрессвумен Клаудия Тенни, в настоящее время Соединенными Штатами Америки управляет теневое правительство, а президент Байден фактически отстранен от власти.

Это заявление парламентарий сделала в ходе своего интервью Fox News. По словам Тенни, президент США страдает от серьезных когнитивных проблем, поэтому не в состоянии руководить страной.

Тенни заявила, что Джо Байден напоминает ей восковую фигуру из музея мадам Тюссо. В ходе своих публичных выступлений, как подчеркнула конгрессвумен, американский президент лишь читает то, что ему написали на бумажке. Если же он начинает рассуждать самостоятельно, то это приводит к постоянным конфузам, что лишний раз подчеркивает несостоятельность американского лидера.