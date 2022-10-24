Белый дом: США не приемлят переговоров с Россией по Украине баз участия Киева

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о позиции США по урегулировании конфликта в Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут вести переговоров с Москвой по Украине без участия Киева.

"Американские власти уважают позицию Владимира Зеленского и не станут диктовать ему других условий", - сказал он.

Кирби сообщил, что администрация президента США получила более 30 обращений от членов Демократической партии США с требованием начать переговоры с Россией, но Белый до своих позиций менять не намерен.