Брянский губернатор: на железной дороге сработало взрывное устройство

Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства на перегоне железнодорожных путей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства на перегоне железнодорожных путей.

"Жертв и пострадавших нет. Повреждены железнодорожные пути", - сказал он.

Чиновник уточнил, что инцидент произошел между городами Новозыбковым и Злынкой, расположенном в 7,5 км от границы Гомельской области Беларуси.