Брянский губернатор: на железной дороге сработало взрывное устройство
2022-10-24 23:44
Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства на перегоне железнодорожных путей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства на перегоне железнодорожных путей.
"Жертв и пострадавших нет. Повреждены железнодорожные пути", - сказал он.
Чиновник уточнил, что инцидент произошел между городами Новозыбковым и Злынкой, расположенном в 7,5 км от границы Гомельской области Беларуси.
Опубликовано: Максим Алексеев
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