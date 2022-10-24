Энрике Иглесиас сделал заявление на фоне слухов о разводе с Курниковой

Энрике Иглесиас и Анна Курникова живут вместе уже более 20 лет и являются родителями троих детей. Но они тщательно прячут свою личную жизнь от общественности.

Слухи о расставании пары ходят уже давно, тем более, что Иглесиас целуется с красивыми поклонницами на концертах. Курникова в этом время остается дома с детьми.

Недавно на пресс-конференции Иглесиас заявил, что получил развод и готов дать журналистам эксклюзив. Правда, это оказалось шуткой.

Но сейчас у Энрике действительно возникли проблемы. Он объявил об отмене концерта в Катаре, объяснив это производственными вопросами.