Энрике Иглесиас сделал заявление на фоне слухов о разводе с Курниковой
2022-10-24 23:53
Энрике Иглесиас и Анна Курникова живут вместе уже более 20 лет и являются родителями троих детей. Но они тщательно прячут свою личную жизнь от общественности.
Слухи о расставании пары ходят уже давно, тем более, что Иглесиас целуется с красивыми поклонницами на концертах. Курникова в этом время остается дома с детьми.
Недавно на пресс-конференции Иглесиас заявил, что получил развод и готов дать журналистам эксклюзив. Правда, это оказалось шуткой.
Но сейчас у Энрике действительно возникли проблемы. Он объявил об отмене концерта в Катаре, объяснив это производственными вопросами.
Опубликовано: Светлана Репина
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