На Украине нашли причину резкого падения уровня воды в Днепре

Портал Страна.ua со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной резкого падения уровня воды в Днепре стал сброс воды на Каховской ГЭС.

Сообщается также, что большое количество воды было сброшено на Запорожской гидроэлектростанции.

Причины сброса воды на обеих станциях пока не выяснены.

Заместитель мэра города Днепр Михаил Лысенко заявил, что Днепропетровская область снабжается питьевой водой в штатном режиме.